Hatay, Arsuz'da inşa edilen köy evlerinin anahtarları teslim edildi

İHA

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkılan evlerin yerine yapılan konutlar depremzedelere teslim ediliyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay’da depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Son olarak, Hatay’ın Arsuz ilçesinde asrın felaketi sonrası inşa edilen köy evlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Akdeniz manzaralı köy evleri, mimarisi ve dayanıklılığıyla mest ediyor.

AFET KONUTLARININ ANAHTARLARI TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği’nin gayretleriyle devam eden çalışmalar neticesinde inşası tamamlanan afet konutlarının anahtarları depremzede vatandaşlara verilmeye devam ediyor.

116 KÖY EVİNİN İNŞAASI TAMAMLANDI

Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi’nde de afetzede vatandaşlar, 116 köy evinden inşası tamamlanan Akdeniz manzaralı yuvalarının anahtarlarını teslim aldılar.

MANZARALARI MEST ETTİ

Çevre düzenlemeleri, elektrik ve su işlemlerinin ardından yaşamın başlayacağı köy evleri; manzarası, mimarisi ve dayanıklılığıyla afetzede vatandaşları mest etti.

"EVİMİZ, EŞYALARIMIZ GİTTİ AMA SONRASINDA SAYIN CUMHURBAŞKANIM YAPTI”

Konutunu teslim alan 54 yaşındaki depremzede Yaşar Alkaya, memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu:

Allah deprem acısını milletimize ve devletimize göstermesin. Biz bu acıyı yaşadık gördük, kimse bir daha böyle bir acı görmesin. Evimiz gitti, eşyalarımız gitti ama sonrasında sayın Cumhurbaşkanım yapacağız dedi ve yaptı. Sizleri evsiz bırakmayacağım dedi ve kısa süre içerisinde evlerimizi teslim etti. Sayın Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi sözünü tuttu ve bizde evimizin anahtarını teslim aldık. Allah razı olsun kendinden. Depremde evimizden çıkar çıkmaz yerle bir oldu ve bütün eşyalarımız gitti.

“DENİZ MANZARALI YENİ YUVAMIZDA HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Konutunu teslim alan 51 yaşındaki Özlem Alkaya ise şöyle konuştu: