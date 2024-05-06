Havaların ısınmasıyla bahçe mobilyası satışları hareketlendi Hava sıcaklıkları artınca balkon ve bahçe mobilya satışları da canlandı. Sektörün ileri gelenleri, bölgelere göre tercih edilen renkler ve tasarımların neler olduğunu aktardı.

AA

Bahçe mobilya satışları, ihracatta ve iç pazarda yükselişini sürdürüyor.

Geçen yıl toplam mobilya ihracatı 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bunun 183,9 milyon dolarını bahçe mobilyaları oluşturdu.

Bahçe mobilyası ihracatında Almanya, İngiltere, Polonya, İrlanda, İspanya, Azerbaycan ve Kazakistan öne çıkan pazarlar oldu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, tüketicilerin artık dış mekan tasarımlarına çok fazla önem verdiğini söyledi.

Güleç, havaların ısınmaya başlamasıyla bahçe mobilyası satışlarında da hareketlenmelerin başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

Normalde bu süreç perakende satışlarında mayıs sonu olup okulların kapanmasıyla daha yoğun bir hale bürünürken, iklim krizi kaynaklı havaların erken ısınması ve insanların bahçelerinde daha çok vakit geçirmeye başlamasıyla daha da geriye çekildi.

"Tüketicilerin dış mekan mobilyalarına ilgisi yüksek"

Güzel bir bahçeye ya da geniş bir balkona sahip tüketicilerin dış mekan mobilyalarına ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Güleç, "Balkonu küçük olsa da yaşam alanını güzelleştirmek isteyenler de çeşitli bahçe mobilyaları ile kendilerine şık alanlar oluşturuyor. Bu nedenle her yıl baharın sonuna doğru tüketicilerin bahçe mobilyalarına yoğun bir ilgisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Bahçe ve balkon mobilyalarına en çok ilgi Ege ve Akdeniz bölgelerinden"

Ahmet Güleç, yazlık bölgeler olması sebebiyle bahçe ve balkon mobilyalarına ilginin en çok Ege ve Akdeniz bölgelerinden olduğunu belirterek, Marmara Bölgesi'nin de bahçe mobilyalarına yoğun ilgi gösterdiğini, bunların İzmir, İstanbul, Antalya gibi büyükşehirler ve tatil beldelerinde de yaygın olarak tercih edildiğini dile getirdi.

Bölgelere göre tercih edilen renk ve desenler

Güleç, bölgelere göre tercih edilen renk ve desenleri şöyle anlattı:

Bahçe mobilyalarında tüketicilerin ihtiyaçlarına, trendlere ve uygulama alanlarına göre ürünler, renkler ve desenler değişiklik gösteriyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nde genellikle klasik ve modern tarzda mobilyalar tercih edilirken, renklerde nötr tonlar, kahverengi tonları, bej ve gri gibi renkler ön plana çıkıyor. Burada düz veya geometrik desenlerin tercih edildiğini görüyoruz. Ege Bölgesi'ne baktığımız zaman rahat ve bohem bir tarzın öne çıktığını görüyoruz. Bölgede yaşayan tüketiciler beyaz, krem, mavi ve yeşil gibi açık renkleri daha çok tercih ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde canlı ve renkli mobilyalar tercih ediliyor. Renk olarak da mavi, turkuaz, sarı ve kırmızı ön planda oluyor.

"Ahşap tonları, krem ve antrasit renkler ön planda"

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da bahçe mobilyası talebinde son iki yılda artış yaşandığını belirtti. Üretimde ve ihracatta ülkeler bazında bakıldığında Vietnam, Çin ve Endonezya'nın ön plana çıktığını ifade eden Çalışkan, "Son yıllarda, bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu." diye konuştu.

Çalışkan, bu yılın bahçe mobilyaları trendleri arasında özellikle doğal malzeme tasarımların ön planda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İreko, teak, ahşap, alüminyum ve makrome gibi malzemeler öne çıkıyor. Bu trendin arkasındaki faktörler arasında, tüketicilerin dış mekanlarda iç mekan konforunu yaşama isteği sayılabilir. Renkler açısından ahşap tonları, krem ve antrasit renkler ön planda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)