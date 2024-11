İDİS, vergi yüzsüzlerine ‘dur’ diyecek

DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), dün açıkladığı 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler kamuoyunda, "vergi yüzsüzleri" olarak tanımlanıyor.

Listede akaryakıt, petrol ve madencilik ve demir-çelik şirketlerin öne çıktığı görülüyor.

Bu yıl hayata geçen İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ve yılbaşından itibaren hayata geçecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) vergi yüzsüzlerinin kabusu olacak.

Her iki sistem ile iki sektörde de kayıp kaçak neredeyse imkansız hale gelecek.

VERGİ BORCUNU ÖDEMEYEN 36 BİN 806 MÜKELLEF VAR

Bakanlık, konuyla ilgili iki ayrı liste açıkladı. İlk liste mükellefin beyan etmediği, idarenin inceleme yaparak, resen, ikmalen ve idari işlemle tarh ettirenlerin yer aldığı ikincisi ise vergi ve cezası borçluları ile vadesi geldiği halde vergi borcunu ödememiş mükelleflerden oluşanların yer aldığı, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listede vergi borç ve cezası bulunan 2 bin 464 mükellef ile vergi borcunu ödememiş 36 bin 806 mükellef yer aldı.

YÜZSÜZLER LİSTESİNE AKARYAKIT VE DEMİR DAMGASI

En fazla vergi borcu olan mükelleflerin ilk sırasında 3 milyar 23 milyon TL ile TÜRKTAB tütün, ikinci sırada 2 milyar 449.5 milyon TL ile Uluslararası Akaryakıt Dağıtım, üçüncü sırada 2 milyar 255 milyon TL ile ENKAD inşaat (hırdavat ve el aletleri) şirketleri yer aldı. Listede bu grupta 35 şirket ve şahsın borcunun 1 milyar TL ve üzerinde olduğu gözlendi.

REKABETİ BALTALIYOR

Farklı sektörden uzmanlardan edinilen bilgiler, kaybın kaynağının kaçak ve naylon faturalandırmadan kaynaklandığı yönünde. Uzmanlar devlet kurumlarının uzun zamandır mücadele ettiği için kaybın düşüşe geçtiğini fakat yeterli olmadığını belirterek, kaybın sadece vergi kaybı olmadığını vergisini düzgün ödeyenlerin aleyhinde olan haksız rekabetin de sorunun önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Yakın zamanda akaryakıtta UTTS ve İDİS ile hem daha güvenli hem kayıp kaçaksız rekabetin daha adil olduğu bir sisteme geçileceğini belirten uzmanlar her iki sistemde de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü güvencesinin önemli olduğu vurguluyor.

İDİS İLE DEMİR ÇELİK GÜVENLİ VE KAÇAKSIZ OLACAK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, bu senenin başında hayata geçirilen ve inşaat demirinin üretiminden laboratuvar aşaması da dahil tüm aşamalarını takip ederek kayıt altına alacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Gerek kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergi güvenliğini sağlamak gerekse deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğine katkı yapmak amacıyla inşaat demiri yakın takibe almaya başladı. Sistemin katkılarını önümüzdeki yıl görmeye başlayacağımız belirtiliyor.

YILDA 40 MİLYAR LİRADAN FAZLA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sistemle inşaat demiri, üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınıyor ve bundan sonra her bir adımda izleniyor. İnşaat demirleri, yükleme ve indirmeler, toptancılara satışlar, toptancılardan müteahhitlere satışlar, inşaat sahasında yapı denetçilerin kontrolü ve sonunda denetçi onayı ile ürün bazında İDİS sayesinde tek tek görülüyor. İDİS ile yapı güvenliğine büyük katkı yapılırken, yılda 40 milyar liradan fazla vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca sektörde yaşanan haksız rekabetin de önüne geçilmesi bekleniyor.

DARPHANE DEVREDE

Sistem sayesinde inşaat demiri üretim ve ithalat alanından başlayarak, demir bağlarındaki her bir demir çubuğuna Darphane tarafından tedarik edilecek olan özel mürekkep uygulanıyor. İlaveten, her bir demir bağına açık ve gizli güvenlik özellikleri içeren en az iki adet özel güvenlikli etiket takılarak el terminalleri veya mobil uygulama ile bu ürünlerin sisteme kaydı ve aktivasyonu yapılıyor ve demirinin her bir adımı izleniyor. İnşaat demirleri, toptancılar, satıcılar, tüccarlar, yapı müteahhitleri ve inşaat sahasından yapı denetçileri tarafından alınan inşaat demir numuneleri laboratuvar test sonuçları numune bazlı İDİS sistemine yüklenip kaydediliyor.

Bu verilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı erişebiliyor. İDiS’e ilişkin detaylı bilgilere https://www.idis.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.