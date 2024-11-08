İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 88 bin 743 konutun ihalesi tamam

AA

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük ve yıkıcı depremin ardından etkilenen 11 ildeki imar çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca İlk Evim İlk İş Yerim Projesi de yürürlükte.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde ekim itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesinin tamamlandığını, 24 bin 343 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini bildirdi.

"DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM"

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öncelikli gündemlerinin hep 11 şehir olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARI YUVALARINA KAVUŞTURMAK İÇİN YENİ TAKVİM"

Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk.

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