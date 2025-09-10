İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 22,98 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 tarihli İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,00 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,81, AYLIK YÜZDE 1,21 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,35 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,51, AYLIK YÜZDE 2,06 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,53 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,32 arttı.