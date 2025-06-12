İnşaat maliyetleri nisanda yüzde 1,67 arttı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,69 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 arttı, işçilik endeksi yüzde1,07 yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,14 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 21,22 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08, işçilik endeksi yüzde 35,10 arttı.