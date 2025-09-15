Abone ol: Google News

İnşaat maliyetlerindeki artış hızı düştü

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydedilirken aylık bazda ise yüzde 1,9 artış görüldü. Özellikle bina inşaatı sektöründe dikkat çeken yükseliş yüzde 26,2 olarak gerçekleşti.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 15:45
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi'ni paylaştı.

Buna göre, endeks temmuzda, yıllık bazda yüzde 24,1 ve aylık bazda yüzde 1,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 24,1 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,6 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,9 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

