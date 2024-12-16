İnşaat sektörü yılın son çeyreğinde hareketlendi

AA

İnşaat sektörü birkaç yıldır düşüş eğiliminde ilerlerken, 2024 yılının son çeyreğinde yükseliş gösterdi.

Son birkaç yıldır düşüş eğiliminde olan ve yılın son çeyreğinde toparlanma belirtileri gösteren inşaat sektörünün, önümüzdeki yılda yükselişini artırmayı planlıyor.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün son dönemde yaşadıklarını özetledi.

Demir, 6 yıla yakın bir süredir daralarak devam eden sektörün zorlu bir dönem geçirdiğini, 2024 yılının ilk üç çeyreğine kadar yaşanan durgunluğun sektördeki pek çok firmayı finansal açıdan zor durumda bıraktığını aktardı.

"HAREKETLENME VAR"

Vatandaşların barınma ve konut taleplerinin geçmiş dönemden bugüne kadar ötelendiğini vurgulayan Demir, "2024 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren ve bir kıpırdama, bir hareketlenme oldu. Gerek geçmiş dönemdeki taleplerin bugüne kadar ötelenip birikmesi gerekse mevduatlardaki paranın, faizlerin düşeceğiyle ilgili bir kanaat oluşmasıyla ilgili gayrimenkul piyasasına yönelmesinden dolayı bir hareketlilik oldu." diye konuştu.

"2024 YILINI SEKTÖRÜN DİRİLME YILI OLARAK GÖREBİLİRİZ"

Demir, bu hareketliliğin sektörün istenilen noktaya gelmesi için yeterli olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

Bizim sektörümüz çok farklı bir sektör. İstihdam yönüyle 250 altı sektörü tetikleyen inşaat sektörü ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ayrıca barınma sorununu çözmesiyle de insanların önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle bizim sektörümüzün devamlı canlı tutulması gerekiyor. Sektör maalesef uzun süredir istenilen boyutta değil. Fakat üçüncü çeyrekten itibaren bir kıpırdama oldu. 2024 yılını sektörün dirilme, başlangıç yılı olarak görebiliriz.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE KONUT SATIŞLARI ARTTI

Bu yıl yapı ruhsatlarındaki artış ve kentsel dönüşüm projelerindeki hızlanmanın sektörü canlandırdığını aktaran Demir, üçüncü çeyrekte inşaat sektörünün yüzde 9,2 büyüdüğünü, konut satışlarına ilişkin son yayınlanan TÜİK verilerine göre ise Türkiye genelinde konut satış sayısının ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,1 artışla 165 bin 138'e yükseldiğini, bu sayının Aralık 2022'den sonra elde edilen en yüksek satış rakamı olduğunu bildirdi.

"BİRİKMİŞ OLAN TALEP BİZE UMUT VERİYOR"

Faiz oranları ve inşaat maliyetlerinin yüksek olmasının sektörün büyüme ve gelişmesini yavaşlattığına değinen Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: