İnşaat sektörüne güven yüzde 2,7 azaldı

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN
İnşaat sektörüne güven endeksi Şubat 2025 tarihinde yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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