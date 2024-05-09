İnşaat sektörünün yüksek gelirli işçileri: Karotçular Genellikle inşaat sektöründeki zorlu işlerde çalışanların yüksek maaş aldıklarını biliyoruz. Çoğunlukla bir kuruma bağlı olmadan serbest çalışan karotçular da kazançları açısından bu gruba giriyor. Karotçular ayda 250 bin liraya kadan kazanç sağlayabiliyor.

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Bazı meslekler, güç ve beceri gerektirdiği ve çeşitli tehlikeler içerdiği için kazançları da yüksek oluyor.

İnşaat ve madencilik sektörlerinde çalışan karotçular da bu meslek grubuna giriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından adları sık sık gündeme gelen karotçuların kazançları da merak ediliyor.

İnşaat projeleri için önemli bir rol oynayan karotçular, genellikle sondaj ekipmanlarını kullanarak duvar ve taşları deliyor ya da duvarları kırarak tamamen ortadan kaldırıyor.

Doğalgaz kurulumunda yapılardan geçecek borulara yer açmak, binalarda yapılacak değişiklikler için delik açmak karotçuların işi.

Karotçuların binaların demir perde beton ve kolonlarını kesmemek gibi mesleki kuralları var.

Ekipmanları ve yedek parçaları pahalı

Karotçular bu işi yapabilmek için çeşitli alet ve ekipmanlardan destek alıyor. İşveren tarafından bu ekipmanın kendilerine ait olması bekleniyor ve yapılan işte kullanılan aletler yıpranmalara çok açık.

Bu nedenle meslek, bir sermaye sahip bulunmayı ve sürekli tamir ve yedek parça masraflarına açık olmayı gerektiriyor.

İş başına ücret alıyorlar

Aldıkları iş başına masraflar düşüldükten sonra günlük 20 bin biraya kadar kazanç sağlayabilen karotçular, bazen tek başlarına bazen de ekip olarak çalışıyor.

Karotçular, yaptıkları işi delecekleri duvarın kalınlığına ve delik sayısına göre belirliyor.

Günlük 3 bin liradan 20 bin liraya kadar kazanç

Karotçular bir delik için en az 1.000 lira ve en fazla 3 bin liraya gittikleri bir noktada eğer çok iş yükü fazlaşsa ortalama 20 bin lira talep edebiliyor.

Ekip olarak çalışıldığında 20 bin liralık işten ekip şefi ortalama 10 bin lira kazanırken, elemanların her biri 1.500 ila 2 bin lira arasında yevmiye alabiliyor.

Aylık 250 bin liralık kazanç olası

Bir karotçunun her gün iş bulması halinde aylığının 250 bin liraya kadar çıkma ihtimali çok kuvvetli.