İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı

AA
İşçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimler ölçülüyor.
Bu doğrultuda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks nisanda, yıllık bazda yüzde 9,5 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks nisanda, geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,5 yükseldi.
ENDEKS AYLIK BAZDA AZALDI
İnşaat üretim endeksi nisanda, aylık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.
Endeks nisanda, bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1 azalış gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış