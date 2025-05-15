İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,5 arttı

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İnşaat üretimindeki dalgalanma istatistiklere yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.