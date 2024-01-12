İpotekli konut satışları azaldı! Uzmanlar savunuyor: Bir mortgage sistemine ihtiyaç var Uzmanlar, konut satışlarındaki düşüşlerin bir nedenini de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının yüzde 5,6'ya gerilemesine bağlıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azaldı.

Konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu.

Kasım ayındaki ipotekli satışların 1.390'ı, Ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 51 bin 624'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

"Bir mortgage sistemine ihtiyaç var"

İpotekli satışların düşmesinin nedenini konut kredi faizlerindeki artışa bağlayan uzmanlar, yeni dönem içerisinde sürdürülebilir bir mortgage sistemine ihtiyaç olduğunu savunuyor.