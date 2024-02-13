İstanbul'da 2023'te ilçe ilçe konut satış sayıları belli oldu

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.
Konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azaldı.
Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.
Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara izledi.
En fazla konut satışı yapılan üçüncü il 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pazar payı ile İzmir oldu.
En az konut satışı yapılan iller
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.
Yabancılara en fazla konut satışı yapılan ikinci il
İstanbul aynı zamanda yıl içinde Antalya'dan sonra 11 bin 229 konut satışı ile yabancılara en fazla konut satışı yapılan ikinci il olarak ilan edildi.
En fazla konut satışı Esenyurt ilçesinde
İstanbul'un 39 ilçesindeki konut satış sayılarına bakıldığında geçen yıl en fazla konutun 25 bin 189 ile Esenyurt'ta satıldığı görülüyor.
İstanbul ilçelerinni arasında en az konut ise 276 ile Adalar ilçesinde satıldı.
İlçe ilçe İstanbul'da yıllık konut satışları
Veriler TÜİK'in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilerden derlenmiştir:
İstanbul -Adalar / 276
İstanbul - Arnavutköy / 3 bin 472
İstanbul - Ataşehir / 4 bin 273
İstanbul - Avcılar / 4 bin 686
İstanbul - Bağcılar / 3 bin 498
İstanbul - Bahçelievler / 6 bin 809
İstanbul - Bakırköy / 3 bin 12
İstanbul - Başakşehir / 8 bin 193
İstanbul - Bayrampaşa / 2 bin 253
İstanbul - Beşiktaş / 2 bin 286
İstanbul - Beykoz / 876
İstanbul - Beylikdüzü / 8 bin 350
İstanbul - Beyoğlu / 1.958
İstanbul - Büyükçekmece / 5 bin 919
İstanbul - Çatalca / 686
İstanbul - Çekmeköy / 5 bin 666
İstanbul - Esenler / 3 bin 533
İstanbul - Esenyurt / 25 bin 189
İstanbul - Eyüpsultan / 4 bin 740
İstanbul - Fatih / 860
İstanbul - Gaziosmanpaşa / 4 bin 993
İstanbul - Güngören / 2 bin 493
İstanbul - Kadıköy / 7 bin 913
İstanbul - Kağıthane / 4 bin750
İstanbul - Kartal / 7 bin 941
İstanbul - Küçükçekmece / 7 bin 454
İstanbul - Maltepe / 6 bin 558
İstanbul - Pendik / 8 bin 387
İstanbul- Sancaktepe / 7 bin 297
İstanbul - Sarıyer / 2 bin 267
İstanbul- Silivri / 5 bin 292
İstanbul- Sultanbeyli / 3 bin 681
İstanbul - Sultangazi / 4 bin 874
İstanbul - Şile / 1.000
İstanbul- Şişli / 3 bin 669
İstanbul - Tuzla / 6 bin 109
İstanbul - Ümraniye / 6 bin 685
İstanbul - Üsküdar / 4 bin 213
İstanbul - Zeytinburnu / 3 bin 628
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