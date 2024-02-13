İstanbul'da 2023'te ilçe ilçe konut satış sayıları belli oldu Geçen yıl TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de en fazla konut satışı İstanbul'dan gerçekleşti. En az konut ise Ardahan'da satıldı. En fazla konut satışı yapılan İstanbul'da hangi ilçede ne kadar satış yapıldığını araştırarak, sizin için aktardık.

Özel Haber

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

Konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azaldı.

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara izledi.

En fazla konut satışı yapılan üçüncü il 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pazar payı ile İzmir oldu.

En az konut satışı yapılan iller

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

Yabancılara en fazla konut satışı yapılan ikinci il

İstanbul aynı zamanda yıl içinde Antalya'dan sonra 11 bin 229 konut satışı ile yabancılara en fazla konut satışı yapılan ikinci il olarak ilan edildi.

En fazla konut satışı Esenyurt ilçesinde

İstanbul'un 39 ilçesindeki konut satış sayılarına bakıldığında geçen yıl en fazla konutun 25 bin 189 ile Esenyurt'ta satıldığı görülüyor.

İstanbul ilçelerinni arasında en az konut ise 276 ile Adalar ilçesinde satıldı.

İlçe ilçe İstanbul'da yıllık konut satışları

Veriler TÜİK'in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilerden derlenmiştir:

İstanbul -Adalar / 276

İstanbul - Arnavutköy / 3 bin 472

İstanbul - Ataşehir / 4 bin 273

İstanbul - Avcılar / 4 bin 686

İstanbul - Bağcılar / 3 bin 498

İstanbul - Bahçelievler / 6 bin 809

İstanbul - Bakırköy / 3 bin 12

İstanbul - Başakşehir / 8 bin 193

İstanbul - Bayrampaşa / 2 bin 253

İstanbul - Beşiktaş / 2 bin 286

İstanbul - Beykoz / 876

İstanbul - Beylikdüzü / 8 bin 350

İstanbul - Beyoğlu / 1.958

İstanbul - Büyükçekmece / 5 bin 919

İstanbul - Çatalca / 686

İstanbul - Çekmeköy / 5 bin 666

İstanbul - Esenler / 3 bin 533

İstanbul - Esenyurt / 25 bin 189

İstanbul - Eyüpsultan / 4 bin 740

İstanbul - Fatih / 860

İstanbul - Gaziosmanpaşa / 4 bin 993

İstanbul - Güngören / 2 bin 493

İstanbul - Kadıköy / 7 bin 913

İstanbul - Kağıthane / 4 bin750

İstanbul - Kartal / 7 bin 941

İstanbul - Küçükçekmece / 7 bin 454

İstanbul - Maltepe / 6 bin 558

İstanbul - Pendik / 8 bin 387

İstanbul- Sancaktepe / 7 bin 297

İstanbul - Sarıyer / 2 bin 267

İstanbul- Silivri / 5 bin 292

İstanbul- Sultanbeyli / 3 bin 681

İstanbul - Sultangazi / 4 bin 874

İstanbul - Şile / 1.000

İstanbul- Şişli / 3 bin 669

İstanbul - Tuzla / 6 bin 109

İstanbul - Ümraniye / 6 bin 685

İstanbul - Üsküdar / 4 bin 213

İstanbul - Zeytinburnu / 3 bin 628