İstanbul'da konut fiyatları artışı hız kesti Merkez Bankası'nın yayınladığı son veriler analiz edildiğinde konut fiyatlarının Türkiye genelinde azalma eğilimi gösterdiği ve özellikle İstanbul'daki rakamların artış hızının ivme kaybettiği görülüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta yeni olmayan konut fiyat endeksi 1001 olurken olurken, yeni konut fiyat endeksi 1163,3 oldu. Böylece İstanbul'da ortalama konut fiyat endeksi 1015,1 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da birim metrekare fiyatı ise 46 bin 12,5 TL olarak açıklandı.

Türkiye, genelindeki konut fiyat endeksi 1230,5 olurken metrekare fiyatı 31 bin 884,7 TL olarak açıklandı.

İstanbul'daki fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2024 Mart'ta, bir önceki aya göre yüzde 1 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da 40,4 oranında arttı.

Konut fiyatları artışı mart ayındaki yıllık enflasyonun gerisinde

TCMB'nin açıkladığı verilere göre konut fiyatlarında yıllık artışı martta yüzde 51,99 oldu. Böylelikle konut fiyatları artışı mart ayındaki yıllık enflasyonun 16,5 puan gerisinde kaldı.

İstanbul'da fiyat artış hızı yavaşladı

Üç büyük il kapsamında bakıldığında İstanbul'da fiyat artış hızının yavaşladığı, bununla birlikte Ankara'da yükseldiği görülüyor.

İstanbul'da konut fiyatları mart ayında, yıllık olarak yüzde 40,4 arttı.

İstanbul'da metrekare fiyatı 46 bin 12 TL oldu.

Ankara

Ankara'da fiyatlar yıllık bazda yüzde 63,9 artarak 25 bin 38 TL'ye yükseldi.

İzmir

İzmir'de ise artış yüzde 49,5 oldu. İzmir'de mart itibariyle ortalama metrekare fiyatı 36 bin 726 TL olarak kaydedildi.