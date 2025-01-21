İTO: KKM ve altından çıkan birikimler konuta yöneldi

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2024 yılının tamamına ait konut satış verileri açıklandı.

Yayınlanan konut satış istatistiklerine göre geçen yıl konut satışları yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Sektörün ileri gelen kurumları satış artışını değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarında çok iyi bir rakam yakalanıldığını belirterek, son aylardaki artışı aralıkta zirve yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:

Son aylarda özellikle KKM'den ve altından çıkan birikimler konuta yönelirken, mevduat faizlerinin düşeceğini öngören ve gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı konuta yöneldi.

"TAPU DEVİRLERİNİN ARALIKTA YAPILMASI DA ARTIŞTA ETKİLİ"