Kars’ta konut satışları arttı, kiralar cep yakmaya devam ediyor

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Türkiye genelindeki konut satış istatistiklerini duyurdu.

Kars’ta, 2024 yılının Aralık ayında 829 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da gayrimenkul sektörü hareketli günler yaşıyor.

Ancak konut satışlarındaki artışa rağmen, uzmanların aktarımına göre, kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor.

Kars'taki emlak piyasasının ateşini söndürmek için şehre yönelik denetimlerin artırılması talep ediliyor.

KONUT SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK

TÜİK verilerine göre, Kars’ta son dönemde konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Bu artışın nedenleri arasında kredi imkanları, yatırım amaçlı alımlar ve kent merkezinde artan nüfus yoğunluğu gösteriliyor.

Özellikle şehir merkezindeki yeni yapı projeleri, alıcıların ilgisini çekiyor.

“KİRALIK EV FİYATLARI EL YAKIYOR”

Konut satışlarındaki hareketlilik, kiralık ev fiyatlarına da yansımış durumda.

Son bir yılda kiralık ev fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor.

EN YÜKSEK KİRALAR ŞEHİR MERKEZİNDE

Özellikle şehir merkezinde uygun fiyatlı kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

MEMUR VE ÖĞRENCİLER ETKİLENİYOR

Üniversite öğrencileri, memurlar ve şehirde çalışan diğer kesimler, bu durumdan en çok etkilenen gruplar arasında.

VATANDAŞLAR ZORLANIYOR

Kars’ta ev kiraları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70’nin üzerinde artış gösterdi. Birçok vatandaş, bu artışlarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Üniversite öğrencileri bir araya gelerek ev kiralamaya çalışırken, düşük gelirli aileler şehir merkezinden daha uzak bölgelerde yaşamayı tercih ediyor.