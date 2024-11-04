Kasım 2024 kira zam oranı belli oldu

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Konutlardaki kira zam oranı Temmuz 2024’e kadar yüzde 25 olarak uygulanıyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu sınırlama kalktı.

Kira zam oranının üst sınırı yine eski uygulamadaki gibi enflasyon artışına odaklı olarak hesaplanıyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında; bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 62,02

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kasım ayı kira zam oranı, ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 62,02 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 16 bin 202 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 24 bin 303 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 32 bin 404 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 40 bin 505 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 48 bin 606 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 56 bin 707 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 64 bin 808 lira