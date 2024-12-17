Konut fiyatları kasım ayında reel olarak düşmeyi sürdürdü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı konut fiyat endeksini paylaştı.

TCMB konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Kasım ayında önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 12 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

KONUT FİYATLARI REELDE AZALDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,0 oranında azaldı. Önceki ay yıllık artış yüzde 26,8 olmuştu.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE FİYAT ARTIŞI

Konut fiyatları Kasım'da aylık bazda İstanbul'da yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4, İzmir'de yüzde 1,9 arttı.

Fiyatlar yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8, İzmir'de yüzde 26,7 arttı.