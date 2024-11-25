Kasımda inşaat sektörüne güven yüzde 1,7 arttı

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Kasım 2024'e ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güven endeksi; hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini altı.

İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 87,8

Kasımda inşaat sektöründeki güven endeksi ise yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.