Emlakta kayınvalide vergisine dikkat

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Kira beyannamesinde son gün 2 Nisan 2025 olarak belirlendi.

Kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi iki taksitle ödenebiliyor.

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak ve vergi uyumunu artırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalar yürütüyor.

Bu aşamada uzmanlar gözden kaçırılabilen alanlara dikkat çekti.

Eğer size ait bir evde eşinizin anne ve babası oturuyorsa... Bu şartlarda kira da almıyorsunuz ve vergi beyanı yapmak gereği duymuyorsunuz. Ancak yine de yapmanız gereken bir işlem var.

EMLAK VERGİSİNİN YÜZDE 5'İ KADAR VERGİ VERİLMESİ GEREK

Bu şartlarda evin emlak vergisinin yüzde 5’i kadar vergi ödemesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Daha önce yapmadığınız beyanları, hakkınızda incemele başlatılmadan önce 'pişmanlık' dilekçesi vererek geriye dönük ödeyebilirsiniz.