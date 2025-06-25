Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'dan 9 ilde konut ve iş yerleri satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na göre, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri olmak üzere 875 mülk satılacak.

İL İL SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYISI

Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Ankara'da 36,

Giresun'da 4,

İstanbul'da 92,

Konya'da 17,

Mersin'de 31,

Trabzon'da 1,

Samsun'da 257,

Bingöl'de 165,

Diyarbakır'da 40.

İL İL SATIŞA ÇIKACAK İŞ YERİ SAYISI

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

Giresun'da 2,

İstanbul'da 64,

Samsun'da 16,

Bingöl'de 150.

AÇIK ARTIRMAYA KATILIM ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek.

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 60 AY VADE

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 20 İNDİRİM İMKANI

Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.