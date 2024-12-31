Kira gelirlerindeki istisna ve indirim tutarları değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılından itibaren yeniden değerleme oranları yüzde 43,93 olarak uygulanıyor.



Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da bu orada artırıldı

KİRA GELİRLERİNDE YENİ İSTİSNA TUTARLARI

Kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 18 bin liraya çıktı.

OTOMOBİL GİDERİNDE İNDİRİM KONUSU TUTAR

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.