Kira sözleşmesinde e-Devlet'te yeni dönem

AA

Kira gelirlerinin vergisinin alınabilmesi için önce doğru beyanın yapılması gerekiyor.

Tüm bilgilerin bir portalda olması denetlenebilirliğin önünü açıyor.

Bu nedenle kira sözleşmeleri, taraflarca e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EMLAKÇILAR E-DEVLET'TEN SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN YETKİLENDİRİLDİ

Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti, bugün emlakçılar için de açıldı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmetin bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldığını belirtti.

BAKANLIK, SİSTEMİ 2024'ÜN KASIM AYINDA UYGULAMAYA BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı.

UYGULAMALARIN ADIMLARI

Mevcut uygulamada, taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

KİRACI VE EV SAHİBİ E-DEVLET'TE BULUŞTU

TEDB Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi.

"EMLAK DANIŞMANLARI MESLEĞİNİ RESMİ OLARAK İCRA EDECEK"

Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.