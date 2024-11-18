Kira ödemeleri ve belgelemeleri ile ilgili bilgiler yayınlandı

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İş yeri ile konut kira geliri elde edenlerin ve kiracıların, kira tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerde tevsik yani belgeleme zorunluluğuna ilişkin açıklamalar içeren infografikler yayınladı.

Mükelleflerin ve nihai tüketiciler dahil mükellef olmayanların 7 bin TL’nin üzerindeki tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idaresi tarafından düzenlenen, iş yeri ile konut kira geliri elde edenlerin ve kiracıların, kira tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idaresi tarafından düzenlenen, belgeler ile tevsik etme zorunluluğuna ilişkin olarak hazırlanan infografikler, vatandaşa yol gösteriyor.

Yayınlanan mesajda, konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezi'nin (VİMER-189) aranabileceği hatırlatıldı.

BELGELEME ZORUNLULUĞU

7 bin TL’nin Üzerindeki Mal veya Hizmet Alımlarında Tevsik (Belgeleme) Zorunluluğu İnfografiği:

KİRAYA İLİŞKİN BELGELEME

Kiraya İlişkin Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik (Belgeleme) Zorunluluğu İnfografiği:



