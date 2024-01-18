Kırşehirli emlakçılar tepkili: Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor Fahiş kira artışından doğan anlaşmazlıklar, Türkiye genelinde gündeme gelmeye devam ediyor. Kırşehir'de ise yasal emlakçılar, ev sahipleri ile birlikte kayıt dışı çalışanların da fiyat artışında payı olduğunu belirtiyor.

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İHA

Konut ve iş yerlerindeki yüksek kiraların arz yetersizliğinden, deprem kaygısından, artan maliyetlerden kaynaklandığı biliniyor.

Bunun yanı sıra fırsatçılar da kira artışında rol oynuyor.

Kırşehir'deki emlakçılar ise bunların yanı sıra konut ve iş yeri kira bedellerini emlak danışmanlığı yetki belgesi olmayan "fason" olarak tabir edilen emlakçıların, ev sahipleriyle anlaşarak yükselttiğini iddia ediyor.

Konut kiralarında emlakçı, kiracı ve ev sahiplerinin sorun yaşadığını aktaran emlakçı Nuri Koç, ev sahipleri ve kiracı arasındaki tartışmalarda emlakçılar büyük sorunlar yaşadığını dile getirdi.

"Emlakçılar üzerinde denetimler arttırılmalı"

Koç, emlakçı olmadığı halde düşük komisyonla kayıt dışı olarak bu işi yapan kişilerinin kira artışlarında payı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yetki belgesi olmayan fason olarak tabir ettiğimiz emlakçılar, ev sahipleriyle birlikte olup kira fiyatlarının da yükselmesini sağlıyor. Emlakçılar üzerinde denetimler artırılmalı, yetki belgesi olmayan ve bizlerin fason olarak gördüğü emlakçılara müdahale edilmeli. Fason emlakçılar ev sahipleriyle anlaşıp yüksek kira bedelleriyle vatandaşı da mağdur ediyor. Fason emlakçılar ucuz komisyon amacıyla vatandaşı da mağdur ediyor.

"1.000-1.500 lira verdiğimiz daireler 7-8 bin liralara çıktı"

Geçen yıl 1.000-1.500 lira değerinde verdiğimiz dairelere 7-8 bin, 3-4 bin lira değerinde verdiğimiz dairelere ise 10-15 bin gibi rakamlar istiyorlar. Fason emlakçılara yetkili birimler müdahale etmeli.

"Vatandaş bütçesine göre ev arıyor"

Mustafa Yıldız adlı vatandaş ise insanların ev kiralarının yüksekliği karşısında gelir durumuna göre uygun ev arayışına devam ettiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)