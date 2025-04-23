Konut kredi hacmi rekor kırdı

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Konut kredi stoku son bir yılda yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükselirken bu rakam, tüm zamanların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programı kapsamında faizlerin artırılması nedeniyle konut kredi faiz oranları da yükselmiş ve ipotekli konut satışları geçen yıl dibi görmüştü.

Konut satış adedi 2024'te 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşirken, bunların 158 bin 486'sı ipotekli olmuş ve böylece kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 10,7'de kalmıştı.

Bu sayı, verilerin açıklanmaya başlandığı son 12 yılda görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

KONUT KREDİLERİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Son dönemde bu alanda yaşanan düşüşle birlikte bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı son 18 ayın en düşüğüne gerilemişti. Yaşanan bu gelişme yılın ilk çeyreğinde ipotekli konut satışlarını da olumlu etkiledi.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Ocak-mart döneminde kredili konut satışları, yıllık bazda yüzde 87,3 artarak 51 bin 729'a yükseldi.

Bu alandaki artış, konut kredi stokuna da yansıdı.

KONUT KREDİLERİNİN TOPLAM HACMİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 24,2 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredilerinin toplam hacmi, nisan ayının ortası itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak öne çıktı.

"FİYATLARIN ARTMASIYLA KULLANILAN KREDİ MİKTARI DA YÜKSELDİ"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da faiz oranlarının kısmen de olsa düşmesinin ipotekli satışları artırdığını belirterek, bunun da kredi hacmini doğrudan etkilediğini, konut fiyatlarının artması nedeniyle kullanılan kredi miktarının da önceki dönemlere göre yüksek olabildiğini söyledi.

"ARTIŞ ORANI ENFLASYONUN ALTINDA"

Son bir yılda kredi hacminin yüzde 24,2 arttığını dile getiren Büyükduman, "Konut fiyatları yüzde 31,3 artmış, enflasyon ise yüzde 39,1 olmuş. Toplam stok artsa da artış oranı enflasyonun altında kalmış." şeklinde konuştu.