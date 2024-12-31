Konut kredilerinde yeni dönem! Elektronik ortamda kullanılabilecek

AA

Konut kredilerine erişim kolaylaşıyor.

Konut kredileri, artık şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla da kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliklerle "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK ADIMLAR

Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı.

İŞLEMLER AZALACAK, DOKÜMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.

YAZILI BAŞVURU YERİNE UZAKTAN ERİŞİM

Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

10 YILLIK VADE İLE 1 MİLYON TL KREDİ

1 milyon TL konut kredisi alındığında 10 yıl 120 ay vade ile yüzde 2,89 faizle aylık 29 bin 878,54 lira ile toplamda 3 milyon 605 bin 44,80 lira ödeniyor.

5 YILLIK VADE İLE 1 MİLYON TL KREDİ

1 milyon TL konut kredisi alındığında 5 yıl 60 ay vade ile yüzde 2,89 faizle aylık 35 bin 285,70 lira ile toplamda 2 milyon 136 bin 762 lira ödeniyor.

10 YILLIK VADE İLE 500 BİN TL KREDİ

500 bin TL konut kredisi alındığında 10 yıl 120 ay vade ile yüzde 2,89 faizle aylık 14 bin 939,27 lira ile toplamda 1 milyon 809 bin 832,40 lira ödeniyor.

5 YILLIK VADE İLE 500 BİN TL KREDİ

500 bin TL konut kredisi alındığında 5 yıl 60 ay vade ile yüzde 2,89 faizle aylık 17 bin 642,85 lira ile toplamda 1 milyon 75 bin 691 lira ödeniyor.