Konut satışlarındaki krizin 2025'te aşılması bekleniyor

İHA

Konut satışları son aylarda artışa geçti. Birçok alt sektörü besleyen gayrimenkul sektöründeki krizlerin aşılması Türk ekonomisi için önem taşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2024 Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Sektör uzmanları, 2025 yılı itibarıyla konut sektöründe yeni bir ivme yakalanacağını ve gayrimenkul yatırımcılarının yeniden sektöre dönüş yapacağını vurguluyor.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ SON AYLARDA TOPARLANDI

Uzmanlara göre 2024 yılı gayrimenkul sektörü adına oldukça zor bir yıl oldu. Özellikle arz ve talep konusundaki dengesizlik sektöre olan ilginin azalmasına neden oldu. Ancak ağustos ve eylül ayı itibarıyla sektörde ciddi toparlanmalar yakalandı.

"MEVDUATTAN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE DÖNÜŞ"

Bu konudaki fikirlerini açıklayan sektör uzmanlarından Özkan Aydemir, şöyle konuştu:

Kur korumalı mevduat ve döviz gibi yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne önemli bir dönüş söz konusu diyebiliriz. 2025 yılı itibarıyla gayrimenkul sektörünün daha da hareketlenmesini bekliyoruz. Çünkü ülkemizdeki gayrimenkul sektörü her zaman en güvenli liman olmuştur. Ekonomik olarak rasyonel bir iyileşmeyi kalıcı hale getirebilirsek hem gayrimenkul sektörü hem de inşaat sektörü önemli bir eşiği aşmış olur.

"2025 ALTIN YIL OLABİLİR"

Yeni üretilecek konut projelerinin finansmanı da ayrıca büyük önem taşıyor. Konut kredi faizlerinde beklenen indirimler ya da kampanyalar hayata geçtiği takdirde 2025 yılını, altın bir yıl olarak değerlendirebiliriz.