Konut sitesi yönetim şirketlerinin sorunları konuşulacak

AA

Konut site yönetim şirketlerinin yaşattığı ve yaşadığı sorunlar zaman zaman gündeme geliyor. Bu sorunların çözümü noktasında da bir çalışma yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 23 Ekim'de "Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Hazırlıkları" başlıklı bir çalıştay düzenlenerek, tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik, sınıflandırma ve denetim gibi kriterleri ele alınacak.

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED), konut sitelerine yönelik tesis yönetim sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini bu çalıştayda değerlendirecek.

Tesis yönetim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yeni çözüm ve düzenlemelerin geliştirilmesinin hedeflendiği çalıştay kapsamında, bu konuda yasa ve yönetmeliklerin oluşturulması sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor.

SEKTÖRÜN KALİTESİ YÜKSELECEK

Çalıştayda elde edilecek sonuçların Türkiye'deki site, apartman ve toplu yaşam alanlarındaki tesis yönetim hizmetlerine değer katması ve sektörün genel kalitesini yükseltmesi bekleniyor.

ÇALIŞTAYA KATILANLAR

Ankara'da yapılacak çalıştaya, TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Ozan Özen ile İstanbul Ticaret Odası temsilcileri katılacak.