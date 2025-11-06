Emlak Konut'tan İstanbul'a 30 milyar TL'lik yeni proje: Kuzey Adaları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak Konut GYO, İstanbul’un denize açılan penceresi Kartal’da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi’nin yeni etabını tanıttı. Proje, Emlak Konut güvencesiyle EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle geliştirildi.

MODERN MİMARİDEN İLHAM ALAN YAŞAM ALANI

Kuzey Adalar, modern mimariyi yüksek yaşam kalitesiyle buluşturarak özel bir yaşam alanı oluşturuyor. Proje kapsamında, “Yeni Yuvam Modeli” ile vatandaşlara faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 ay vadeli ödeme fırsatı sunuluyor.

30 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirilen Kuzey Adalar, Adalar manzarası, geniş yeşil alanları ve sosyal olanaklarıyla İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

PROJEDE 2.281 KONUT VE 132 TİCARİ ÜNİTE

Proje; 15 blokta 2.281 konut ve 132 ticari üniteden oluşuyor. Ayrıca 45 bin metrekare peyzaj alanı, 25 bin metrekare yekpare bahçe ve 5 bin 200 metrekare sosyal tesis alanı bulunuyor.

DENİZLE ŞEHİR KONFORU BİR ARADA

Kuzey Adalar, deniz manzarasıyla şehir konforunu bir araya getiren tasarımıyla Kartal’da yeni bir yaşam anlayışını temsil ediyor.