Emlak Konut'tan Etiler'de yeni bir yaşam senfonisi: Senfoni Etiler Projesi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul’un en köklü semtlerinden Etiler’de hayata geçirilen Senfoni Etiler projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu. Senfoni Etiler’i tanıtan Yılmaz, gayrimenkul sektörü, Emlak Konut’un stratejilerini ve gelecek planlarını da değerlendirdi.

Projenin yatay mimariye göre tasarlandığını belirten Yılmaz, “Senfoni Etiler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakın konumuyla İstanbul’un her noktasına erişim kolaylığı sağlıyor. Projemiz, yaşam kalitesini yükselten, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın güncel bir yansımasıdır.” dedi.

Emlak Konut GYO’nun İstanbul’un merkezi Beşiktaş Etiler’de hayata geçirdiği Senfoni Etiler Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin lansmanında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı ve gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senfoni Etiler projesinin lansmanında Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantıda konuşan EKGYO Genel Müdürü Yılmaz, “Bugün burada bir araya gelmemizin iki önemli nedeni var. Senfoni Etiler gibi seçkin ve örnek bir projeyi sizlerle paylaşmak ve Emlak Konut olarak hem sektördeki güncel gelişmeleri hem de üretim vizyonumuzu aktarmak.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA GERİLEME, SEKTÖRDE GÜVEN

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinde istikrarlı büyümenin öne çıktığını belirterek, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir beklendiğini belirtti.

Bu süreci stratejik bir bakışla değerlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, yatırımcılara güvenli ve planlı fırsatlar sunduklarını dile getirdi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyonun %35 seviyelerine gerilemesi, fiyat istikrarı açısından olumlu bir görünüm sunuyor. Bu gelişmelerle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir bekleniyor. Emlak Konut olarak biz de bu süreci stratejik bir bakışla izliyor, yatırımcılarımız için fırsatlar üretiyoruz.

2025 SATIŞ HEDEFİNİN YÜZDE 40'I, İLK ÇEYREKTE GERÇEKLEŞTİ

2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Yasir Yılmaz, yıl boyunca finansal büyüklükler kadar üretim ve satış performansına da odaklanan kapsamlı hedeflerle ilerlediklerini belirtti. Yılmaz, “2025 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, net kârımızı 12 milyar TL’ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için hem üretim kapasitesini hem de saha etkinliğini artıracak hamleler planladıklarını aktaran Yılmaz, ilk çeyrekte ulaşılan 3.004 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7 bin 522 hedefinin yüzde 40’ına ulaştıklarını, ikinci çeyrek verileriyle birlikte bu oranın yüzde 50’yi geçmesini öngördüklerini ifade etti. Satış başarısının, yatırımcı nezdinde duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim tarafında ise 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldığını, yeni arsa alımlarıyla toplam portföyün 4 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti.

Yılmaz ayrıca, 2025 hedeflerinin yalnızca ekonomik büyüklüklerle sınırlı olmadığını; sosyal donatılarla zenginleştirilmiş yaşam alanları, çevreye duyarlı yapılar ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin de kurumun öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

DEPREM KONUTLARI 2025 SONUNDA TAMAMLANACAK

Yılmaz, “Asrın İnşa ve İhyası” çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

6 Şubat 2023’te yaşadığımız Asrın Felaketi, hepimizin hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda başlatılan bu süreçle birlikte, yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün inşasına devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. Hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm konutları vatandaşlarımıza teslim etmek.

GELECEĞE YATIRIM: EMLAK KONUT ANAHTAR FİKİRLER ZİRVESİ

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, geleceğe yönelik projelerinin en önemlilerinden birinin de Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi olduğunu dile getirdi. Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi ile yenilikçi girişimlere yatırım yapacaklarını duyuran Yılmaz, "100’ü aşkın girişimi inceledik, 20 girişimi sektörle buluşturduk. Bilgiyi, teknolojiyi ve girişimciliği şehircilik politikalarımızın merkezine alıyoruz" dedi.

Uluslararası açılımlar kapsamında Suudi Arabistan’da kurulan Emlak Konut Global LLC şirketine de değinen Yılmaz, Riyad merkezli bu yapılanmanın ülkemizin şehircilik birikimini bölgesel ölçekte taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

SENFONİ ETİLER: KONFOR, ULAŞILABİLİRLİK VE DOĞAYLA UYUM

Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler Projesi, 13.500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede, 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Akıllı ev sistemleri, yeşil bina kriterlerine uygun altyapısı ve sıfır atık yaklaşımıyla çevreci ve yenilikçi bir yaşam alanı sunuluyor.

Toplamda yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut’un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Senfoni Etiler, yaşam kalitesini artıran, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın güncel bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projenin yalnızca konuttan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Estetik, güvenlik, işlevsellik ve konforu bir arada sunan özel bir yaşam anlayışıyla tasarlandı. İstanbul’un merkezinde sadece daire değil, değerli bir yaşam deneyimi sunmayı hedefledik. İnsanlar artık bir ev değil, bir yaşam tarzı satın almak istiyor. Biz de bu yaklaşımla hareket ettik.” dedi.

SENFONİ ETİLER GÜVENLİĞİ, KONFORU VE HUZURU BİR ARADA SUNUYOR

Yılmaz, "Senfoni Etiler, bizim için yalnızca bir inşaat projesi değil. Bu proje; estetiği, güvenliği, konforu ve huzuru bir arada sunmayı hedefleyen çok özel bir yaşam fikri." ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da değerli bir yaşam alanı sunmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Amacımız, İstanbul’un merkezinde yalnızca konut değil; güvenli, estetik, işlevsel ve konforlu bir yaşam tarzı sunmaktı. Bugün hepimiz biliyoruz ki insanlar artık sadece bir daire değil, değerli bir yaşam deneyimi satın almak istiyor. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Dairelerin planlamasından kullanılan malzemelere, yapısal güvenlikten sosyal donatılara kadar her ayrıntıyı; sağlam, konforlu ve kaliteli bir yaşam deneyimi sunmak için özenle kurguladık." şeklinde konuştu.