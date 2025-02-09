İstanbul'da kiralık daire fiyatları artmaya devam ediyor

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Türkiye'nin en güzel şehri olan İstanbul'da son zamanlarda kiralık daire bulmak zor bir hale geldi.

Bunun nedeni ise fahiş kira artışının en fazla görüldüğü şehirlerden birisinin İstanbul olması...

Öyle ki kiracı ve ev sahipleri arasında sorunlar da artmaya başladı.

Kiraların düşmesi için alınan tedbirler ancak kira artış hızını yavaşlatabildi.

Bu şartlarda bazı ilçeler ve bu ilçelerin mahalleleri hala çok yüksek kira fiyatları ile anılmaya devam ediyor.

İstanbul'daki kira fiyatları evin büyüklüğü, yeni olması, etrafında otopark ve sosyal donatı gibi alanların bulunması etkileriyle farklılık gösteriyor.

Ancak İstanbul için kira fiyatlarını en belirleyicisi yine de bulunduğu semt.

Bazı lüks semtlerde 100 metrekarelik daire kiraları 60 bin TL’yi aşarken, bazı bölgelerde fiyatlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’yi geride bıraktı.

FİYATLAR YÜZDE 45 ORANINDA ARTTI

Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesiyle birlikte, İstanbul’un yüksek emlak değerine sahip bölgelerinde kiralar hızla yükseldi.

Şehir genelinde 100 metrekarelik dairelerde ortalama kira bedeli 26.500 TL’ye ulaşırken, yeni yılda fiyatlar yüzde 45 oranında arttı.

EN PAHALI 15 BÖLGE SIRALANDI

Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle şu şekilde sıralandı: