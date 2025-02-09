İstanbul'da kiralık daire fiyatları artmaya devam ediyor

Türkiye'nin en güzel şehri olan İstanbul'da son zamanlarda kiralık daire bulmak zor bir hale geldi.
Bunun nedeni ise fahiş kira artışının en fazla görüldüğü şehirlerden birisinin İstanbul olması...
Öyle ki kiracı ve ev sahipleri arasında sorunlar da artmaya başladı.
Kiraların düşmesi için alınan tedbirler ancak kira artış hızını yavaşlatabildi.
Bu şartlarda bazı ilçeler ve bu ilçelerin mahalleleri hala çok yüksek kira fiyatları ile anılmaya devam ediyor.
İstanbul'daki kira fiyatları evin büyüklüğü, yeni olması, etrafında otopark ve sosyal donatı gibi alanların bulunması etkileriyle farklılık gösteriyor.
Ancak İstanbul için kira fiyatlarını en belirleyicisi yine de bulunduğu semt.
Bazı lüks semtlerde 100 metrekarelik daire kiraları 60 bin TL’yi aşarken, bazı bölgelerde fiyatlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’yi geride bıraktı.
FİYATLAR YÜZDE 45 ORANINDA ARTTI
Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesiyle birlikte, İstanbul’un yüksek emlak değerine sahip bölgelerinde kiralar hızla yükseldi.
Şehir genelinde 100 metrekarelik dairelerde ortalama kira bedeli 26.500 TL’ye ulaşırken, yeni yılda fiyatlar yüzde 45 oranında arttı.
EN PAHALI 15 BÖLGE SIRALANDI
Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle şu şekilde sıralandı:
1. Bebek (Beşiktaş) – 75.500 TL
2. Nisbetiye (Beşiktaş) – 69.000 TL
3. Ömerli (Çekmeköy) – 67.900 TL
4. Sırapınar (Çekmeköy) – 67.600 TL
5. Caddebostan (Kadıköy) – 67.000 TL
6. Uskumruköy (Sarıyer) – 64.900 TL
7. Şahkulu (Beyoğlu) – 64.500 TL
8. Kuruçeşme (Beşiktaş) – 64.300 TL
9. Etiler (Beşiktaş) – 64.100 TL
10. Ayazağa (Sarıyer) – 63.200 TL
11. Fenerbahçe (Kadıköy) – 62.600 TL
12. Levent (Beşiktaş) – 62.000 TL
13. Arnavutköy (Beşiktaş) – 62.000 TL
14. Suadiye (Kadıköy) – 61.200 TL
15. Vişnezade (Beşiktaş) – 60.500 TL
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