Konutların turizm amaçlı kiralanmasına belge zorunluluğu geldi! Haksız rekabet önlenecek Sektör temsilcileri, konutların turizm amaçlı kiralanmasında belge zorunluluğunu değerlendirerek bu sayede haksız rekabetin, güvenlik sorununun ve kaçak faaliyetlerin önleneceğini aktardı.

DHA

Şahıslar, belirli kurallar olmadan evlerini kısa süreliğine kiraya veriyordu. Bu uygulamanın sayısının giderek artması ve yaşanan sorunlar yasal bir düzenlemeyi zorunlu kıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi gerektiği belirtildi.

Meslek örgütleri de yönetmeliği değerlendirdi.

"Kalan misafirler kimliklerini belirtmek zorunda"

Meslek birliği SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, kalan misafirlerin yasal olarak kimlik bildirimi yapmak zorunda kalacağını söyleyerek, bu durumun güvenlik açısından önemine değindi.

Başvurular e-Devlet'ten

İzin belgesine ilişkin tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağının aktarılan yönetmelikte, kiraya veren gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibraz etmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Binadan izin alınması gerekiyor

Yönetmelik ile bir binadaki dairenin turizm amaçlı kiraya verilmesi için diğer kat maliklerinin de izninin alınması gerektiğini vurgulayan turizmin sektörünün sivil toplum örgütlerinden SKAL'ın İzmir Başkanı Güner Güney, şu açıklamayı yaptı:

"Ruhsat zorunlu"

Konutlarını turizm amaçlı kiraya vermek isteyen kişilerin artık Turizm Bakanlığı'ndan bir ruhsat alması gerekecek.

Tabela zorunlu

Ayrıca kiralık dairelerin girişlerine, konaklama tesisi olduğuna dair bir tabela asılması zorunlu olacak. Devlet, bu karar ile tüm turizm konaklama işletmelerden olduğu gibi günlük kiralık dairelerden de vergisini alacak.

Kalan misafirler de yasal olarak kimlik bildirimi yapmak zorunda kalacak. Bu durum güvenlik açısından da önemli bir adım olacak.

"Haksız rekabet önlenecek"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal ise kayıt dışılık nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetin, güvenlik sorununun ve kaçak faaliyetlerin önüne geçileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Vergi mükellefiyeti olacaklar"

Aynı zamanda Maliye ve İçişleri Bakanlığı'nın bu tesisler için getirdiği vergi mükellefiyeti zorunluluğu ve kimlik bildirim sistemine dahil edilmesi gibi düzenlemeleri de kayıt dışı ekonominin ve güvenlik zaaflarının ortadan kalkması anlamında gerekli ve yararlı çalışmalardır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)