Konutta ilgi, şehir merkezlerinden uzaklara kaydı

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Konut alıcılarının daire tercihlerinin, özellikle salgın süreci sonrası ve buna bağlı gerçekleşen yaşam stili değişimleriyle farklı bir yöne evrildiği biliniyor.

Hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin devam etmesiyle gündelik hayatta talep edilen belli başlı alanlardan birisi çalışma odası veya çok amaçlı kullanılabilen alanlar oldu.

3+1 DAİRELERE İLGİ BÜYÜK

Bu noktada 2+1 ve 3+1 daireler, satın alımı tercih edilen en popüler alternatifler olarak tercih ediliyor.

Sektör uzmanları; kullanıcıların konum tercihleri, sosyal donatı alanlarına, konfor durumuna ve yeşil alanlara göre şekillenmeye başladığını belirtiyor.

ALICILARIN TERCİHLERİ, YAŞAM TARZLARINA GÖRE

Evden çalışma modelinin yaygınlaşması ve yaşam alanlarının daha geniş ve ferah olma ihtiyacı, banliyölerdeki konutlara olan ilgiyi artırdı.

TERCİH NEDENLERİ

Şehir merkezine uzak bölgelerdeki konutların tercih nedenleri şöyle:

-Doğayla iç içe, daha geniş yeşil alanlara sahip olmaları.

-Daha ekonomik fiyatlı olmaları.

-Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması.

-Deprem endişesinden uzaklaşmak.

-Spor ve yürüyüş yapma olanağı sunmaları.