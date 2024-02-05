Konutta takas teklifi yoğunlaştı Konut piyasasında satışların düşmesiyle birlikte sektörde yeni pazarlama yöntemleri kullanılmaya başlandı. Uzmanlara göre "takas yöntemi" de bunlardan biri.

İHA

Emlak sektöründe, özellikle son dönemde emlak işletmelerine gelen takas tekliflerinin arttığı ifade ediliyor.

Bu konuda görüş bildiren emlak uzmanı Hakan Özelmacıklı, son zamanlarda çok fazla takas teklifi aldıklarını dile getirdi.

Bu tekliflerin piyasada pazarlama süreçlerinin uzattığını de dile getiren Özelmacıklı, şöyle konuştu:

"Araç fiyatlarındaki düşüş, gayrimenkul takası ile avantaj haline getirilmek isteniyor"

Emlak işletmelerimiz tarafından pazarlanan gayrimenkullerde, tarladan arsaya, daireden konuta çok yoğun takas teklifleri alıyoruz. Araçlarının fiyatlarındaki düşüşü, gayrimenkul takası ile daha avantajlı hale getirmek isteyen alıcılar söz konusu.

"Pazarlama süreci uzuyor"

Bu nedenle gayrimenkul piyasalarında pazarlama sürecimiz daha da uzuyor. İlan kapama sürelerimiz artmış olsa da faizlerdeki artışın düşüşü ile gayrimenkul piyasalarının tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)