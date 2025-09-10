Konutu depo olarak kayıtlı depremzede KDK'ye gitti

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir vatandaş, muhtarlığa kayıtlı olduğu, su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri bulunduğu halde "depo" olarak kayıtlı taşınmazının aslında "konut" olduğunu ispat edemedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bu depremzedenin, taşınmazına ilişkin hak sahipliği tespitinin "tapu kaydında depo olarak geçtiği" için yapılmaması üzerine yaptığı başvuruda, dostane çözüm yöntemiyle hak sahipliği işlemlerinin yapılmasını sağladı.

Böylece depremzedenin reddedilen hak sahipliği başvurusu, KDK'nin girişimiyle çözüme kavuştu.

SORUN HATAY'DA YAŞANDI

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Hatay'da yaşayan bir kişinin depo vasfındaki taşınmazının hak sahipliği işlemleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılmadı.

TAŞINMAZ, TAPUDA “DEPO" OLARAK GEÇİYORDU

Taşınmazın tapu kaydında "depo" olarak geçmesine rağmen uzun yıllardır kız kardeşi tarafından fiilen konut olarak kullanıldığını belirten kişi, konut olarak kullanıldığına dair elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin bulunduğunu ayrıca fatura örnekleri, nüfus kayıt bilgileri, mahalle muhtarlığından alınmış konutta yaşandığını teyit eden yazı ile fotoğrafları da sundu.

KDK, AFAD İLE TEMAS KURDU

"Taşınmazın niteliği" gerekçe gösterilerek başvurusu reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu. KDK, başvuru konusu uyuşmazlığın "dostane çözüm" yöntemiyle sonuçlandırılması adına AFAD ile temasa geçti.

HAK SAHİPLİLİĞİ TANINDI

AFAD, başvurucunun itirazının, sunduğu belgeler dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğini ve hak sahipliği talebinin gerçekleştirildiğini KDK'ye bildirdi.