Malatya’da kira fiyatları inişe geçti

İHA

Deprem bölgesi Malatya’da kiralık daire fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanıyor.

Depremlerinin ardından 25-30 bin TL’ye kadar çıkan kira fiyatları şehirde 17-18 bin TL bandına kadar geriledi.

Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, güçlendirme yapılan binalara vatandaşların güven duymadığını belirtti.

Ali Özgül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslimatı yapılan konutların kentte kira fiyatlarını aşağı çektiğini belirterek, vatandaşların depremlerinin ardında güçlendirme yapılarak ilana çıkarılan dairelere ilgi göstermediğini kaydetti.

Ali Özgül, TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından kira fiyatlarının daha da aşağıya çekileceğini söyledi.

"GÜÇLENDİRME YAPILAN BİNALAR İLGİ GÖRMÜYOR"

Kentte devam eden inşa çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Özgül, depremlerinin ardından güçlendirilen yapılara vatandaşların ilgi göstermediğini belirtti.

"KİRALIK DAİRELERİN YÜZDE 60'I GÜÇLENDİRİLMİŞ"

Özgül, ilanda bulunan 700-800 dolayındaki dairelerin yüzde 60’nın güçlendirilmiş dairelerde oluştuğunu da ifade ederek, kalıcı konutlarda teslimatları arttıkça bu binaların boşa çıkacağını kaydetti.

"KİRA FİYATLARININ 4-5 BİN LİRA DAHA DÜŞMESİ BEKLENİYOR"

Depremlerinin ardından 25-30 bin TL’ye kadar çıkan kira fiyatlarının 17-18 bin TL bandına kadar gerilediğini kaydeden Özgül, yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimleriyle birlikte kentte kira fiyatlarının daha fazla aşağı inerek 4 ila 5 bin TL sevilerine kadar gerilemesini beklediklerini söyledi.