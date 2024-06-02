Malatya'nın tarihi evleri koruma imar planıyla ayağa kalkacak Depremden etkilenen Malatya'nın tarihi evleri restorasyon sürecine girdi ve ayrıca kente özgü mutfak kültürü ile cazibe oluşturacak bir turizm merkezi oluşturulmak isteniyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki yıkıcı depremde büyük yara alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tarihi Malatya evlerinin bulunduğu bölgenin ayağa kaldırılması planlanıyor.

Tarihi Malatya evleri olarak da bilinen kerpiç konakların ve tescilli yapıların yoğunlukta olduğu, bazı sinema filmlerine de ev sahipliği yapan Yeşilyurt ve Gündüzbey'in deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, süreci başlattı.

Restorasyon ekibi görevde

Bir ay önce içinde akademisyenlerin de bulunduğu restorasyon ekibi, Malatya'ya geldi.

Bölgede hedef, 2025 yılında "Gündüzbey'i ve Yeşilyurt'u eski tarihi siluetine, formatına, yapısına uygun bir şekilde tekrar inşa süreçlerini başlatmak." olarak açıklandı.

Turizm merkezleri olacak

Planlarda, turizm potansiyeli açısından çok önemli destinasyon noktalarının rekreasyon çalışmalarıyla birlikte meydanları genişletilecek ve kanaldan akan suyu meydanla buluşturacak.

Master planı ve koruma imar planı bittikten sonra tescilli yapıların, kamu kurumlarının inşa süreçlerine başlanacak.

Vatandaşın tescilli bir evi varsa bunun proje bedelini ve uygulama bedelini Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük oranda finanse edecek.

Lezzet Caddesi ayağa kaldırılacak

Tarihi Malatya evlerinde depremden önce yöresel yemeklerin yapılarak yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulan Lezzet Caddesi de yeniden ayağa kaldırılacak.

Yeşilyurt mutfağı çok zengin bir mutfak.

Gündüzbey ve Çırmıktı mutfağı özellikle hem vejetaryan hem vegan mutfak tarzı var hem de "fırın kültürü" diye tabir edilen bir mutfak tarzı var.

Caddede üçünü bir arada sunma seçeneği palanlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)