Merkez Bankası ocak ayı Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) aktardı.

Konut Fiyat Endeksi, Ocak 2025'te aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 31,9 arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti.

KONUT FİYATLARI REELDE YÜZDE 7,2 AZALDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azaldı.

OCAK AYINDA KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi.

İstanbul: Yüzde 3

Ankara: Yüzde 5,7

İzmir: Yüzde 4,9

YILLIK KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul: Yüzde 29,6

Ankara: Yüzde 36,6

İzmir: Yüzde 29,6