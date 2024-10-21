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AA

Türkiye'nin deprem kuşağında olması, bu alandaki teknik çalışmaların devamlı yapılmasını zorunlu kılıyor.

Olası afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki riskin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, yerleşim alanları belirlenmeden önce mikrobölgeleme etütleri yapılarak, alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı inceleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 23 ilde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı.

23 İLDE, YAKLAŞIK 200 BİN HEKTARLIK ALAN TARANDI

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Malatya, Bingöl, Düzce ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 23 ilde, yaklaşık 200 bin hektarlık alandaki mikrobölgeleme çalışmaları tamamlandı.

TUNCELİ

Öte yandan, afetlere dirençli şehirlerin kurulmasını sağlayacak mikrobölgeleme çalışmalarından biri de Tunceli'de devam ediyor.

HEYELAN RİSKİ OLAN BÖLGELERİN SINIRLARININ TESBİTİ

Aktif fay zonları üzerinde bulunan ve depremlerde 1.700 yapının ağır hasar gördüğü Tunceli'de, 6 bin 200 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor, 8 noktada yapılan çalışmaların sonucunda, ilçelerdeki afet tehlikeleri belirleniyor. Heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerin sınırları tespit ediliyor

"YENİ BİNALARLA YAPI STOKUMUZU GÜÇLENDİRİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

MİKROBÖLGELEME NEDİR?

Mikrobölgeleme Etütleri; en genel tanımıyla, mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike koşullarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla arazinin jeolojik açıdan modellemesi ile ilgili her türlü araştırma, analiz ve sentezleri içermektedir.