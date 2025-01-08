Miras yolu ile kalan tapu işlemlerinde uygulama

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Bir yakınınız vefat ettiğinde yapılacak işlemlerden biri de "veraset ilamı" çıkartmak.

Bunun için bazı durumlarda noter, bazı durumlarda da mahkeme devreye giriyor.

Miras yoluyla edinilen taşınmaz ve araçların satışına ilişkin düzenlemeler tekrar gözden geçirildi ve Ocak 2025 itibariyle ile de uygulama alanı genişletildi.

Bu yeni düzenleme, mirasçıların haklarını güvence altına almayı, süreçleri kolaylaştırmayı ve oluşabilecek sorunları engellemeyi hedefliyor.

TAŞINMAZLAR İÇİN VERASET İLAMI

Miras kalan taşınmazların satışı için mirasçıların mahkemeden veraset ilamı alması gerekiyor.

Bu belge, mirasçıların taşınmaz üzerindeki haklarını resmi olarak belgelemeleri için önemli.

Veraset ilamının alınmasının ardından tapu devri işlemleri başlatılabiliyor.

Tapu işlemleri için randevu almak, tüm muhatapların ya da temsilcilerinin bulunması gerekirken dairelerden istenen belgeler ise şöyle:

-Kimlik belgesi

-Tapu senedi

-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

-Belediyeden emlak vergisi yoktur yazısı

SATIŞ İÇİN MİRASÇILARIN ONAYI ŞART

Taşınmaz ya da araçların satışı için tüm mirasçıların onayı gerekiyor.

Uzlaşma sağlanamaması durumunda mahkemeye başvuru yapılabiliyor.

SATIŞIN GELİR EŞİT DAĞITILIYOR

Mahkeme onayı ile gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir, mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.