Mortgage faizi oranı azaldı! ABD'de ikinci el konut satışları ocakta arttı Konut satışları sadece Türkiye'de değil dünyada da yakından takip ediliyor. Son açıklanan verilere göre ABD'de azalan konut satışı ocak ayında artışa geçti.

AA

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,1 artarak 4 milyona yükseldi.

Bu dönemde toparlanma kaydeden ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 3,96 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 azalışla 3,88 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el konut satışları yıllık bazda hala azalışta

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,7 azaldı.

Medyan konut fiyatları yüzde 5,1 arttı

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ocakta art arda 7'nci ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 5,1 yükselerek 379 bin 100 dolara çıktı.

"Konut satışları birkaç yıl öncesine göre düşük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının birkaç yıl öncesine göre önemli ölçüde düşük kalmaya devam ettiğini ancak ocak ayındaki yükselişin "daha fazla arz ve talebin başlangıcı" olduğunu belirtti.

"Mortgage faiz oranları yılın sonuna göre düşük"

Satışa konulan konutların biraz arttığına işaret eden Yun, konut almak isteyenlerin geçen yılın sonuna kıyasla daha düşük olan mortgage (konut kredisi) faiz oranlarından faydalandığını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)