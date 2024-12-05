Mülkiyet devirleri, her tapu müdürlüğünden yapılabilecek

AA

Mülkiyet devri işlemleri, tapu sicilinde yer alan taşınmazın alım-satım, bağış, miras gibi yollarla sahiplik değişikliği anlamına geliyor.

Tapu devri işlemi için alıcı ve satıcının her ikisinin de tapu müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

Şimdi, tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek.

RESMİ GAZETE'DE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, tarafların farklı birimlerde bulunmaları halinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerle yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemleri, elektronik ortamda taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın gerçekleştirilebilecek.

2023 ÖNCESİ VEKALETNAMELERLE YETKİ ALANI DIŞI İŞLEM YAPILAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı işlemler yapılamayacak.

GELİŞMELER DİJİTAL ORTAMDA

Ayrıca başvurunun alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve uygulamaya ilişkin diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek.

Verilen bilgilere göre, etki alanı dışı tapu işlemlerinin, ülke genelinde büyük ölçüde elektronik ortamda, vatandaş odaklı, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.