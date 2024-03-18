Ocak ayı konut fiyat endeksi açıklandı! Konut fiyatlarının artışı yavaşladı 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

Ocak 2024’te aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1.190 oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık artış oranı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yıllık artış oranı

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de yüzde 70,4 yükseldi.

Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış

Konut fiyat endeksi ocak ayında, bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artışını kaydetti.

Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyonda görülen aşağı yönlü ivme ocak ayında da devam sürdü.

Aylık artış sınırlı da olsa yükseldi

Ocaktaki aylık artışta ise yüzde 2,30 ile aralık ayına göre sınırlı artış izlendi. Aralık ayında konut fiyatlarında aylık yüzde 1,16'lık artış görülmüştü.

"Konut Fiyat Endeksi", "Yeni Konutlar Fiyat Endeksi" ve "Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi", hesaplama yöntemi gereğince, farklı örneklem ve farklı tabaka yapısı kullanılarak üretilen birbirinden bağımsız endeksler olarak tanımlanıyor.