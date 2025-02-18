Ocakta tapu harç geliri 9,5 milyar liraya yaklaştı

AA

Geçen ay gayrimenkul satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaştı. Bu satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu.

Buna göre ocak ayında tapu dairelerinde 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin 238 bin 938'ini satışlar, 117 bin 56'sını ipotek işlemleri, 40 bin 249'unu intikaller, 9 bin 425'ini düzeltmeler, 5 bin 654'ünü kamulaştırma, 4 bin 863'ünü ayırma işlemleri, 1 milyon 260 binini ise diğer işlemler oluşturdu.

TAPU GELİRİ YÜZDE 82 ARTTI

Geçen ay tapudaki işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.

"ÇOK CANLI BİR TALEP VAR, ÖZELLİKLE BİRİKİMİ OLANLAR CİDDİ ARAYIŞTA"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da satışlardaki artış trendinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ihtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz.

Konutlarda fiyat artışına yönelik ciddi beklenti var. Satış adetlerindeki artış trendinin ocakta yavaşlayacağını düşünmüştük ancak yıllık bazda devam etti. Çok canlı bir talep var. Özellikle birikimi olanlar ciddi arayışta. Konut kredilerindeki kısmi gevşemenin de az da olsa etkili olduğunu düşünüyorum.

KONU DIŞI GAYRİMENKUL POPÜLERLİĞİ KORUNACAK

Akdoğan, geçen yıl arsa ve tarla satışlarında gerileme yaşandığını anımsatarak, konut dışı gayrimenkulün de bu yıl popülerliğini koruyacağını bildirdi.