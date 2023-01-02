Orta gelirliye konut kampanyasının detayları 4 Ocak'ta açıklanacak

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasına ilişkin detaylar çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Konutlarda yaşanan satış ve kira artışıyla mücadele kapsamında "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi duyurulmuştu.

Dar gelirli ailelere nefes olan proje, başvuru sürecinde yoğun ilgi gördü.

Ardından başvuru heyecanı yerini kura heyecanına bıraktı.

Şimdilerde 5'inci etapla devam eden kura çekiminde yüzler gülmeye devam ediyor.

Yeni konut projesi

Bir müjde de orta gelirli ailelere gelmişti.

Eylül ayında yapılan kabine toplantısının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir projenin sinyalini vermişti.

Çarşamba günü açıklanacak

Hazine Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindi.

Bu kapsamda orta gelirlileri rahatlatacak projenin detaylarının 4 Ocak'ta saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

Konut kredilerine yönelik düzenleme

Bakan Kurum daha önce yaptığı açıklamalarda, yeni konut projesi çerçevesinde, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıldığını belirtmişti.