Rus ve Ukraynalılar Antalya'yı terk ediyor! Kiralar yüzde 25 düştü Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında yabancılar Antalya'ya daha fazla gelmeye başlayınca kiralar fahiş artışını sürdürmüş ve yerli halk için yaşanılmaz bir yer haline gelmişti. Savaş sonrasında biten oturma izinleri tersine göçü başlatı ve kentte kiralar yüzde 25 geriledi.

DHA

Kiralardaki fahiş fiyat artışı, yabancıların gözdesi olan Antalya'da zirveye çıkmıştı.

Özellikle 2022’nin şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği dış göçle birlikte Antalya'da kiralık ev bulunamaz hale gelmişti.

Memurlar yaşam şartlarının zorluğundan Antalya'dan tayinlerini istedi. Antalya'daki ev sahiplerinin bir kısmı da daha fazla kira geliri için şehir içindeki konutunu yabancıya kiraya verip, kendisi köy evine taşındı.

Antalya’da 2020 yılında 94 bin olan yerleşik yabancı nüfus 2021’de 136 bin 946’ya, 2022’de ise 172 bin 487'ye yükseldi.

Ancak sivil toplum kuruluşları üst üste yaptıkları açıklamalarla kentte yaşanan bu değişim ve akımın sona erdiği bildiriliyor.

10 mahalle yabancıların ikamet iznine kapatıldı

Antalya’da konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurmak amacıyla 10 mahallenin yabancıların ikamet iznine kapatılması, diğer mahallelerde de ikamet izni bitenlerin sürelerinin uzatılmaması nedeniyle Ruslar, başka ülkelere göç etmeye başladı.

Antalya'daki yabancı sayısı son 1 yılda 40 bin azaldı

Kentteki yerleşik yabancı sayısı son 1 yılda 40 bin azaldı. Bu azalışta uzmanlara göre, oturum izinlerinin uzatılmaması, yeni gelenlere izin verilmemesi ve artan kira fiyatları en önemli üç önemli etken.

Savaş nedeni ile Antalya'yı tercih eden Rus ve Ukraynalılar yavaş yavaş oturma izinleri bittiği için kendi ülkelerine geri dönerken, onlardan boşalan konutların kiraları da aşağıya düşmeye başladı.

Sırbistan ve Dubai’ye yöneldiler

Rus ve Ukraynalılar için Türkiye'de oturum izni zorlaşınca rotaları Sırbistan ve Dubai’ye döndü.

Konut fiyatı ve kiralar yüzde 25 geriledi

Bu gelişmenin ardından kentteki konut fiyatları ve kiralarda yüzde 15 ila 25 arasında düşüş yaşandı.

Rus çocukların devam ettiği okullarda öğrenci sayısı yarıya indi

Konyaaltı’nda Rus çocuklara eğitim verilen bir okulun sahibi Viktor Bikkenev, savaş sonrası iki ülkeden Antalya’ya yoğun göç yaşandığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Antalya çok güzel, dünyada belki ikinci bir kent yok böyle. Halk sıcakkanlı. Ruslar Antalya’yı seviyor. İnsan kolay kolay terk etmez ama son dönemde ikamet izinleriyle ilgili Göç İdaresi’nden ret gelmeye başladı. Bizim okulda da yarıya yakın azalma var. Tabii Ruslar ret verilmesini anlamıyor. Diyorlar ki; ‘Biz burada ev alıyoruz, her yere para harcıyoruz. Türkiye’ye para getiriyoruz. Yurt dışından parayla geliyoruz. Bu para burada kalıyor.’ Bu durumu anlamıyorlar.”

"Sırbistan ile Dubai’ye gidildi"

Bikkenev, Antalya’daki Rusların çoğunluğunun oturum ve çalışma izni anlamında sıkıntı yaşamadıkları Sırbistan ile Dubai’ye gittiğini de söyledi.

"Yoğun tersine göç yaşanıyor, fiyatlar düşüyor"

İkamet izinlerinin uzatılmaması, yeni izinler verilmemesi ve emlak fiyatlarının çok yüksek olması sebepli yoğun göç yaşandığını, bu durumun bölgedeki fiyatları da düşürdüğünü söyleyen Bikkenev, şöyle devam etti:

Şimdi tam tersi oldu. Ruslar giderken fiyat da düşüyor. Emlakçıyla görüşüyoruz, satış yok hiç. Antalya’da denize sıfır ev Miami ile aynı ya da daha pahalı olmuş. Arkadaşım Dubai’de Burj Halife’nin yanında evi 1 milyon dolara zor satmış. Antalya’nın fiyatları 1 milyon dolardan başlıyor. Yani anormal yükselmiş. Şimdi ise tam tersi, bir tane ev satılmıyor, fiyat da düşüyor. Göç İdaresi de ikamet izin vermeyince insanların yapabilecek bir şeyi yok.

Antalya’dan Dubai’ye taşındılar

2022’nin kasım ayında Rusya’dan Antalya’ya gelen iki çocuklu Tsidenova ailesi, önceki günlerde oturum izinlerinin uzatılmaması nedeniyle Antalya’dan Dubai’ye taşındı.

Antalya ile Dubai'de kiralar aynı

1,5 yıl Konyaaltı’nda ikamet ettiklerini belirten Elena Tsidenova, Uncalı Mahallesi’nde bin 500 dolar kira ödediklerini, şu an Dubai’de bin 500 dolara daha lüks bir evde oturduklarını dile getirdi.

Tsidenova, Antalya’da ikamet izni uzatılmadığı için ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

"İkametgah izni almak zorlaştı"

Konyaaltı’nda emlakçı Zehra Arslan, genel olarak yabancılara konut satışı üzerine çalıştıklarını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun talep olduğunu, gelenler kolaylıkla ikametgah izni alabilirken şimdi çok zorlaştığını dile getirerek şöyle konuştu:

Yani süreç gitgide zorlaşıyor. Bir de Hurma, Liman ve Sarısu mahallelerinde yabancılara ikametgah verilmiyor. Daha önce Liman bölgesinde ikametgah almış bir yabancı, başvurup ikametgahını uzatabiliyor ama Türkiye'ye yeni gelmiş ve Liman bölgesinde daire satın alıp ikametgahı almak isteyince izin verilmiyor.

"Yabancı sayısındaki düşüş ekonomiyi etkiledi"

Son dönemde Antalya’da ikamet eden yabancı sayısındaki düşüşün emlak sektörünün yanı sıra kafe, restoran ve diğer birçok sektöre yansıdığını dile getiren Zehra Arslan, şöyle konuştu:

Yabancılar için Avrupa’dan ve Dubai’den daha pahalı bir şehir olmaya başladı. O yüzden insanlar o tarafları tercih ediyor. Örneğin bizde yüzde 50 oranında düşüş yaşandı. Yabancılara oturumun verilmesi zorlaştırıldığı için artık insanlar daire fiyatlarında düşüşe gitmeye başladı. O yüzden çok büyük indirimler yapılıyor. Özellikle yeni projelerde veya daire kiralamalarında yine indirimler yapılıp daha makul fiyatlara çekiyorlar. Yaklaşık yüzde 15- 25 civarında düşüş var.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)