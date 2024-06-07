Sayın Mehmet Özhaseki ÇEVREFEST açılışında konuştu Bakan Özhaseki, "Ana hedefimiz; kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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ÇEVREFEST’in açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, “Dünyada olan biten her şeyden ‘bize ne’ diyemeyiz. Muson Asyası’nda meydana gelen bir atık da, Pasifik kıyılarında israf edilen su da, Kuzey Afrika'da karbon salınımıyla atmosferi kirleten bir ortam, birbirinden bağımsız değil ve ortak evimiz dünyayı kirletmeye devam ediyor.” dedi.

Bakan Özhaseki, bugün en çok konuşan, en güçlü gözüken ülkelerin dünyayı kirletmeye devam ettiğine vurgu yaparak, “Bizim ülkemizin ciddi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, çevrenin bize bir emanet olduğu düşüncesiyle hem kirletmemeye gayret ediyoruz hem de bir taraftan kalkınmamızı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.