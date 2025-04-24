Sektör uyardı: İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konut güçlendirilmeli

AA

İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem, riskli yapı stokunu bir kez daha gündeme geldi.

Dün yaşanan depremin ardından uzmanlar, İstanbul'da dönüşüm ve güçlendirmenin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, kentin geleceğinin dönüşüm ve güçlendirme olduğuna dikkati çekti.

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT RİSKLİ

Uzmanlar, İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 1,5 milyon konutun depreme karşı güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi için acele edilmesi gerektiğini vurguladı.

3,5 MİLYONU AŞKIN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Son 22 yılda ülke genelinde 3,5 milyonu aşkın konutun dönüşümü sağlanmış olsa da hala riskli olduğu aktarılan 6 milyon civarındaki konutun varlığı bu konuya verilmesi gereken öneme işaret ediyor.

ACİL YIKILACAK 600 BİN YAPI VAR

İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evin bulunduğu belirtiliyor.

"DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRME KRİTİK BİR İHTİYAÇ HALİNE GELMİŞTİR"

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul'da 7 ile 7.5 şiddetinde yaşanacak muhtemel bir depremde 500 binden fazla binanın hasar görmesinin beklendiğini dile getirerek, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alacağının öngörüldüğünü söyledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KRİTİK İHTİYAÇ"

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un deprem riski gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlatan Kılınçarslan, sözlerini şöyle sürdürdü: